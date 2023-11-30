На юго-западе Москвы горит трансформаторная будка, жители многоэтажки сидят без света

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на столичные экстренные службы, трансформаторная будка вспыхнула на улице Винокурова на юго-западе Москвы.

По словам собеседника агентства, в результате возгорания трансформатора как минимум один многоэтажный дом обесточен. В настоящее время на месте работают пожарные.

«Трансформаторная будка загорелась на улице Винокурова на юго-западе Москвы, один многоэтажный дом обесточен», - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в результате ЧП, а также о причинах возгорания трансформаторной будки не приводится.