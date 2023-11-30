На юго-западе Москвы горит трансформаторная будка, жители многоэтажки сидят без света
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на столичные экстренные службы, трансформаторная будка вспыхнула на улице Винокурова на юго-западе Москвы.
По словам собеседника агентства, в результате возгорания трансформатора как минимум один многоэтажный дом обесточен. В настоящее время на месте работают пожарные.
«Трансформаторная будка загорелась на улице Винокурова на юго-западе Москвы, один многоэтажный дом обесточен», - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших в результате ЧП, а также о причинах возгорания трансформаторной будки не приводится.