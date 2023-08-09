На Камчатке утверждено обвинение гида в смерти туристов на вулкане

Как пишет агентство «РИА Новости» , по делу о гибели нескольких человек утвердили обвинительное заключение в отношении гида новосибирской туристической фирмы ООО «Экстрим тайм» Ивана Алабугина.

Об этом стало известно благодаря пресс-службе краевой прокураторы. Сообщается, что туристы под его сопровождением восходили на вулкан, который называется Ключевская Сопка.

Стоит отметить, что Иван Алабугин обвинен по ч. 3 ст. 238 УК РФ. То есть, он оказывал услуги, которые не отвечали требованиям безопасности, что повлекло за собой смерть более двух лиц. Согласно версии следствия, гид был в курсе того, что вулкан закрыт для посещения и проведения туров. Но, несмотря на это, мужчина все же объявил рекламу о восхождении.