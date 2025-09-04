На конкурс «Это у нас семейное» поступили заявки от 2,6 тыс. семей Подмосковья

На участие в конкурсе «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» поступили заявки от 7,4 тыс. жителей Подмосковья. Это 2,6 тыс. семей.

К участию в конкурсе на звание самой дружной и активной семьи страны приглашаются жители России и Абхазии. В числе участников есть россияне, которые проживают в странах СНГ и дальнего зарубежья.

Для участия в конкурсе нужно подать заявку на сайте проекта. Регистрация завершится в 23:59 мск 14 сентября. Дистанционный этап конкурса продлится до 1 октября. В завершение состоится викторина на знание истории и культуры России. После этого будут определены команды для участия в окружных полуфиналах. Финал конкурса пройдет летом 2026 года.

Победителей конкурса ждут 60 сертификатов по 5 млн руб. на улучшение жилищных условий, финалистов — семейные путешествия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, в чем заключается уникальность перинатальных центров Московской области.