На Крымском мосту шесть часов сходят с ума водители более 2,5 тыс машин

На Крымском мосту продолжают скапливаться автомобили, ожидающие ручного досмотра. По информации на 14:00 по московскому времени, со стороны Тамани в очереди скопилось почти 2500 машин. Со стороны Керчи образовалась очередь из 383 транспортных средств. Эти данные предоставлены пресс-службой Крымского моста в официальном паблике в соцсетях.

Водителей известили о том, что им придётся провести в заторах от 60 минут до шести часов кряду, ожидая в пробке.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1850 транспортных средств. Время ожидания около пяти часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 349 транспортных средств. Время ожидания около часа», — передает telegram-канал моста.

С самого утра на Крымском мосту наблюдается скопление транспорта. К 10:00 по московскому времени там скопилось около 1600 машин. Среднее время ожидания составляло около четырёх часов. Со стороны Керчи также наблюдалось скопление автомобилей, ожидающих проверки, — 20 машин.

К 11:00 по московскому времени на дороге скопилось 20 007 транспортных средств. В том числе 163 автомобиля ожидали ручного досмотра со стороны Керчи.

30 километров — это новый рекорд протяжённости затора на Крымском мосту. Согласно прогнозам, время ожидания в очереди на ручной досмотр составит не менее четырёх часов, а на сканирование — до семи часов, сообщает Mash.

Стало известно, что у автобусов, следующих по расписанию, образовалась очередь, и время ожидания составляет не менее двух часов. Такого затора на дороге со стороны Тамани не было с 2022 года, предыдущий максимум — 22 километра — был зафиксирован в минувшем июле.