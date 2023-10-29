На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей со стороны Керчи

Стало известна информация о том, что на Крымском мосту временно перекрыли движение автомобильного транспорта со стороны Керчи. Об этом также сообщает RT , ссылаясь на данные источника, опубликованные в соцсетях на момент 11:34.

Соответствующее объявление опубликовали на странице оперативного канала, который принадлежит информационному центру по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту, а также подготовке к досмотру.

К слову, на состояние двенадцати часов дня со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не наблюдалось. Однако движение со стороны Керчи все так же остается временно перекрытым.

Оперативный канал по ситуации на Крымском мосту призывает находящихся на нем сохранять спокойствие, а также без вопросов прислушиваться к указаниям, которые дают сотрудники транспортной безопасности.

Напомним, ранее мы писали, что мост уже перекрывали вечером во вторник, 17 октября. Подобное может вызывать беспокойство среди граждан и вызывать неудобства у владельцев автомобилей. Однако, практика показывает, что движение восстановится сразу же, как только появится возможность. А пока остается следить за проверенными источниками информации и не переживать.