По ее словам, двухнедельный отдых лишь снимет острую усталость, но не устранит глубинные причины состояния — такие когнитивные схемы, как перфекционизм и неумение отказывать, а также не изменит неблагоприятную рабочую среду. Из‑за этого после возвращения на работу высок риск рецидива.

Эксперт подчеркнула, что выгорание не стоит относить к самостоятельным заболеваниям, поскольку оно не связано с патологическим процессом в организме, однако способно спровоцировать развитие серьезных патологий. Среди последствий — цинизм, деперсонализация, снижение когнитивных способностей и рост числа ошибок. При этом Махова отметила, что в проблеме выгорания всегда задействованы и рабочая среда, и особенности личности сотрудника.

Ранее депутаты предлагали включить профессиональное выгорание в список болезней.