«Ъ»: на Кубани начштаба Росгвардии прописал в своей казарме сотни мигрантов

Майор Росгвардии Владимир Скобелев и несколько его подельников предстанут перед судом. Как пишет «Коммерсантъ», их будут судить за незаконную регистрацию мигрантов.

В сообщении говорится, что инцидент произошёл в воинской части, расположенной в Краснодарском крае, где Скобелев служил в должности начальника штаба.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что посредники предлагали услуги по оформлению временной регистрации в воинской части. Стоимость такой услуги составляла 20 тыс руб, а продление регистрации также стоило 20 тыс руб.

В ходе расследования выяснилось, что в период с июля 2020 по март 2022 года значительное количество людей были зарегистрированы временно в одном из подразделений материально-технического обеспечения вооружённых сил.

Среди зарегистрированных были граждане Казахстана, Узбекистана, Украины, Белоруссии и Армении.

Дело уже передали в суд для дальнейшего разбирательства.