На Мальдивах девушка стала жертвой акулы из-за начавшейся менструации

Акула напала на 26-летнюю гражданку Китая на Мальдивах, сообщает Oriental Daily News. Пострадавшая прибыла на острова для прохождения курсов по дайвингу. Девушка рассказала, что хотела сделать эффектные фотографии с морскими обитателями для публикации в своих социальных сетях.

В день инцидента у девушки началась менструация. Эксперты утверждали, что это якобы не должно стать препятствием для ее участия в дайвинге.

Китайская пловчиха заметила под водой несколько усатых акул-нянек и последовала за ними. В ответ на ее действия одна из акул набросилась на туристку и укусила девушку за запястье.

Девушка, пострадавшая от нападения, не спешила покидать воду, так как хотела сделать качественные фотографии. Однако опытные дайверы убедили ее вернуться на сушу. Во время обработки раны она смеялась.

Туристка все же обратилась за медицинской помощью после инцидента. Ей сделали прививку от столбняка, так как рана оказалась более серьезной, чем она думала. Несмотря на это, она продолжала заниматься дайвингом до тех пор, пока не почувствовала ухудшение состояния.