На месте гибели человека на станции Ашукинская установили предупреждающую табличку

Это сделали для того, чтобы напомнить местным жителям, которые ездят на электричках с этой платформы о том, что здесь произошла трагедия и призвать их к осторожности при переходе через ЖД пути.

Этот щит заметен издалека. Он ярко-желтого цвета. На нем написано: «Внимание! На данном участке произошел смертельный случай, следующим можешь быть ты».

Кроме этого власти городского округа организовывают дежурства и рейды на станциях. Если патруль во время осмотра находит «опасные тропы», которыми местные жители добираются к платформам, их устраняют. Всего в Московской области с начала этого года ликвидировали уже 130 таких несанкционированных подходов к станциям.

Министерство транспорта региона призывает жителей Московской области переходить ЖД пути только в специально оборудованных местах. Также перед этим нужно снять наушники и не отвлекаться на гаджеты. Только в конце мая на двух станциях Городского округа Пушкинский произошло три несчастных случая с летальным исходом.