На месте крушения батискафа Titan с миллиардерами нашли целую карту памяти

На месте катастрофы батискафа Titan, принадлежащего компании OceanGate, была найдена камера SubC Rayfin Mk2 Benthic с титановым корпусом и сапфировым стеклом. Камера предназначена для работы на глубине до 6 тыс. м. и пережила погружение несмотря на повреждения корпуса и оптики. Об этом сообщает Ferra .

Внутри камеры находилась SD-карта SanDisk стоимостью около 62 долларов, которая осталась полностью целой. Специалисты смогли извлечь с нее 12 фотографий и 9 видеозаписей. Анализ показал, что файлы были созданы не во время аварийного погружения, а на исследовательской базе, где проводилась подготовка батискафа к экспедиции. Электронные платы камеры получили незначительные повреждения, однако данные удалось сохранить. Для этого была создана цифровая копия карты памяти с использованием специального оборудования.

Видео и фотографии имеют разрешение до 4K и представляют интерес для технического анализа подготовки аппарата к глубоководным миссиям. Сохраненные материалы позволяют изучить процесс проверки и настройки оборудования перед погружением на большие глубины.

