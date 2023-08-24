На МКАД грузовик протаранил стоящий на обочине автомобиль
Фото: [© РИА Новости / Наталья Селиверстова]
Как сообщает Дептранс Москвы, инцидент произошел в районе 3 часов ночи на 95-м километре столичной кольцевой автодороги.
Отмечается, что водитель большегруза по какой-то причине проигнорировал стоящий на внешней стороне МКАД легковой автомобиль и врезался в него на полном ходу.
«На внешней стороне 95 км МКАД (в районе развязки с Ярославским ш.) водитель грузового автомобиля въехал в стоящий автомобиль», — говорится в сообщении ведомства.
Движение в месте аварии затруднено, туда сейчас направляются экстренные службы. Информация о пострадавших в ходе ДТП уточняется.