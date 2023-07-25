На Московском урбанфоруме в Лужниках москвичи познакомятся с работой кинологов

Спасатели подробно расскажут о том, как не только воспитать собаку, но и правильно подобрать ее. Известно, что проведение этого мероприятия запланировано с 1 по 10 сентября, каждую пятницу и среду.

Московские спасатели с их четвероногими помощниками занимаются оттачиванием навыков на площадках, которые специально для этого оборудованы. Проводятся и выездные занятия. Они проходят в городских и областных лесопарках, а также в строениях, где имитируется их обрушение. Ведь, несмотря на внушительный технологический прогресс, наиболее верным способом поиска пропавших людей остается собачье чутье.