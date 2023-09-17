На Москву и Подмосковье надвигается антициклон-трансформер, побьющий 99-летний рекорд по жаре

Уже на следующей неделе в столичный регион придет аномальное тепло, которого не было почти столетие. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

Там пояснили, что к следующим выходным столбики термометров подымутся до 27 градусов по Цельсию. Причиной тому идущий в Москву и Подмосковье антициклон-трансформер.

«Антициклон-трансформер принесет небывалое за столетие тепло, к выходным в московском регионе может потеплеть до 22-27, а в субботу в Москве может быть повторен или побит рекорд 99-летней давности, когда было +25,4», - цитирует РИА Новости прогноз синоптиков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил об еще одном бабьем лете в Центральной России, которое придет в третьей декаде сентября.