На Мытищинской хорде улучшили мобильную связь

На Мытищинской хорде был ускорен мобильный интернет и улучшилось качество мобильной связи, передает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу МТС.

Как рассказали в компании, на дороге было обновлено телекоммуникационное оборудование, а также проведена перенастройка частот базовых станций в стандарт LTE.

Таким образом, покрытие LTE на автодороге теперь достигает 96%. Средняя скорость мобильного интернета теперь составляет 40 Мбит/с, а максимальная — 150 Мбит/с.

Движение по Мытищинской хорде запустили неделю назад. Это первая в области дорога, которую возвели в рамках концессионного соглашения. Трасса связывает Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским и Афанасовским.