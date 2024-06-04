На оперативном совещании в Павловском Посаде Денис Семенов обозначил новые задачи и планы

В первую очередь депутаты обсудили открытие детского сада «Колокольчик» в Электрогорске. Недавно в здании провели капитальный ремонт.

«Благодаря поддержке нашего Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, Депутата Государственной Думы Геннадия Олеговича Панина, Министерства образования и Министерства строительства Московской области нам удалось ввести в эксплуатацию долгожданный детский сад. Также, хочу выразить благодарность строителям и подрядчикам, которые проделали колоссальную работу ради того, чтобы дети побыстрее вернулись в свои родные стены», — сказал Денис Олегович.

Спикеры обсудили открытие купального сезона в округе, который официально стартовал 1 июня. На территории были благоустроены два пляжа. Один для отдыхающих у озера в Евсеево, другой — возле озера «Байкал».

«На данных территориях произведен анализ воды и песка, прибрежная зона обработана от клещей. Также, с 9:00 до 21:30 спасатели осуществляют безопасность граждан на воде. Прошу всех жителей воздержаться от купания в неизвестных и не предназначенных для этой цели водоемах», — отметил глава округа.

Традиционно участники встречи обсудили, с какими проблемами сталкиваются жители городского округа, а также как эффективно и оперативно их устранить. Так, сотрудникам филиала ГУП МО «КС МО» поручили разобраться, почему жители села Рахманово, поселка Большие Дворы, деревни Ефимово и еще ряда населенных пунктов недовольны напором воды. Об этом они сообщают в социальных сетях и на портале «Добродел». Денис Семенов поручил сотрудникам ресурсоснабжающей организации оперативно разобраться в причинах, доложив о результатах.

В ходе совещания было решено, что на текущей неделе при участии РСО «Электрогорск» состоится объезд территорий города. В ходе предыдущих объездов было выявлено ряд замечаний, которые до сих не устранены. Необходимо ускорить ход работ. В округе также стартует подготовка к замене аварийных участков сетей теплоснабжения.

Денис Семенов поручил представителям МБУ «Благоустройство» выполнить ряд задач, в частности, отсыпать щебнем дороги в микрорайон Солнечный и деревню Назарьево (срок выполнения — до конца июня) и завершить благоустройство детских игровых площадок (сдача работы — до 12 июня).

«Много задач стоит перед ДРСУ: до 8 июня завершить строительство тротуара на переулке Фрунзе, длиной 200 метров;до 10 июня установить металлические ограждения на ул. Белинского; до 12 июня закончим ремонт дороги в деревне Носырево», — проинформировал Денис Семенов.

Глава муниципалитета также поручил коллегам проконтролировать подсыпку щебнем улицы Парковая.

«На текущей неделе мои заместители проведут встречу с жителями частного сектора Электрогорска, которые обращались ко мне с проблемой подтопления подвальных помещений грунтовыми водами. На сегодняшний день мы провели работы по строительству новых дренажных канав в частном секторе с целью отвода грунтовых вод. Работа серьезная, надеюсь, результаты порадуют жителей, и проблема будет устранена», — сказал Денис Олегович.

Глава сообщил, что 3 июня в Электрогорской больнице возобновился прием пациентов в гинекологическом и хирургическом отделении. График остался прежним. В помещениях проходили ремонтные работы. 8 июня в округе состоится Единый день диспансеризации. Желающим проверить здоровье предлагают посетить в этот день поликлинику № 3. Прием проводят с 8:00 до 12:00.

«В округе стартовала летняя оздоровительная кампания. С 3 июня открыт лагерь на базе ДС «Надежда». 10 июня будут открыты площадки на базе образовательных учреждений. На базе МЦ «Авангард» и МЦ Электрогорска начала работу 1 смена молодежных трудовых бригад. Ребята, под руководством своих наставников, будут трудится на благо нашего округа, а также получать навыки работы в команде на досуговой части своей работы», — сообщил Денис Олегович.

В воскресенье, 9 июня, в деревне Бывалино на территории Храма Святого Великомученика Никиты состоится 18 Международный фестиваль кузнечного искусства.