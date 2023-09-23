На пиротехническом шоу в Москве салют ударил по зрителям, есть пострадавшие

Как минимум два человека пострадали во время проведения в Москве пиротехнического шоу в Парке киноприключений Мастера Панина.

Как передает Baza, представление сопровождалось внушительным количеством огня и пиротехники. В какой-то момент что-то пошло не так: салют полетел в сторону зрителей. В результате нестандартной ситуации мужчина и женщина получили повреждения.

«В результате несколько салютов полетели со сцены в сторону собравшихся на мероприятии людей. Как выяснилось позднее, одна из пушек, которая должна была стрелять в небо, наклонилась», - приводится в публикации.

Медики диагностировали у пострадавшего мужчины ушибленную рану щеки и ожог. Девушка госпитализирована в НИИ имени Склифосовского. У нее ожоги головы и шеи.