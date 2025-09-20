В Подмосковье сохраняется сухая погода, вызывающая маловодье рек

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале проинформировала, что сентябрь 2025 года принес в столичный регион аномально сухую и теплую погоду, которая сохраняется на большей части территории Москвы и Подмосковья.

Согласно данным метеорологических наблюдений, лишь западные районы региона получили незначительное увлажнение в последние двое суток. В Можайске и Новом Иерусалиме количество выпавших осадков достигло 7 мм, а в Волоколамске — 9 мм.

«Именно эти дожди ликвидировали пожарную опасность на указанной территории <>. А на юго-востоке Подмосковья сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — написала метеоролог Татьяна Позднякова.

По информации эксперта, устойчивая сухая погода негативно сказалась на гидрологической обстановке в регионе. На большинстве малых рек Подмосковья наблюдается явление маловодья, при котором уровень воды значительно ниже нормы для данного времени года. Особое внимание специалистов приковано к реке Оке, где уровень воды продолжает оставаться ниже опасной отметки. Это может иметь последствия для судоходства и экосистемы реки.

