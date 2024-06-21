На пять маршрутов в Щелкове вышли 26 новых автобусов

В 2024 году автопарк общественного транспорта в г.о. Щелково стал больше. На маршруты вышли 26 новых автобусов китайского и отечественного производства.

В Щелкове курируют пять «китайцев» YUTONG и 21 ЛиАЗ. Комфортный и современный транспорт доставляет жителей по маршрутам №7, 335, 349, 371, 361. Автобусы соответствуют требованиям безопасности, оснащены камерами и информаторами. Для удобства пассажиров регулируется высота спинки, и работают кондиционеры. В каждом автобусе по 53 посадочных места.

На обновлении автопарка приятные новости для щелковцев не закончились.

«По просьбам жителей планируем продлить маршрут №27 до больницы в деревне Аксеново», — отметил Глава округа Андрей Булгаков.

Маршруты новых автобусов соединяют город с поселками, микрорайонами и другими округами. Обновление транспорта, несомненно, делает поездки более простыми и удобными. Транспортную систему продолжат развивать в округе, учитывая потребности жителей.