На подмосковной станции Софрино прошел профилактический рейд
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Пушкинский]
Сотрудники администрации Городского округа Пушкинский, филиала РЖД и транспортной полиции организовали совместный рейд на железнодорожной станции Софрино.
Целью акции было предупреждение и снижение травматизма. К сожалению, еще не все граждане соблюдают правила поведения в зоне опасных мест, пренебрегают осторожностью. Молодые люди частенько слушают музыку через наушники и в полной мере не владеют складывающейся на станции ситуацией.
С пассажирами ненавязчиво были проведены профилактические беседы и розданы красочные информационные материалы. Ответная реакция была позитивной.