На подмосковной станции Софрино прошел профилактический рейд

Целью акции было предупреждение и снижение травматизма. К сожалению, еще не все граждане соблюдают правила поведения в зоне опасных мест, пренебрегают осторожностью. Молодые люди частенько слушают музыку через наушники и в полной мере не владеют складывающейся на станции ситуацией.

С пассажирами ненавязчиво были проведены профилактические беседы и розданы красочные информационные материалы. Ответная реакция была позитивной.