На подмосковном стенде на выставке «Россия» можно сразиться с известным боксером Денисом Лебедевым

Все посетители Международной выставки-форума «Россия» на подмосковном стенде могут посоревноваться с известным боксером Денисом Лебедевым в знаниях о Московской области.

«Сегодня в Подмосковье многое делается и для старшего поколения, людей, которые дали нам жизнь, и для молодежи», — сказал спортсмен.

В пример он привел Чехов, в котором он живет — там обустроили парк, где боксер часто гуляет. Важно, что в регионе также развивают и спорт, подмосковные спортсмены получают награды на престижных турнирах.

«Неважно, каким спортом заниматься. Главное, чтобы это был бокс», — пошутил Лебедев.

Напоминаем, что Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Выставка продлится 161 день.