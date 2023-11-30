На подольском стадионе «Весна» начали заливать каток

На обновленном стадионе в микрорайоне Климовск приступили к заливке катка. Директор универсального спортивного центра «Юность» Олег Паскарь сообщил, что начиная с 1 декабря гости смогут там кататься на своих коньках. На хоккейной коробке уже готово основание, туда запустили воду. Заливать каток будут в несколько этапов, а верхушку льда выровняют.

Каток будет открыт к посещению каждый день с 08:00 до 22:00. Посетителям будет доступно яркое освещение и музыка. Также туда установили символ акции «Зима в Подмосковье».

Ранее на стадионе произвели реконструкцию в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Спорт Подмосковья». Также работники установили профессиональное всесезонное футбольное поле для команд взрослых и детей из спортивных школ «Весна» и «Витязь», поставили тренажеры, волейбольные и стритбольные площадки. Открылась и секция для спортивного ориентирования.

В целом в городском округе будет работать более 40 катков и площадок для хоккея. Их зальют в благоприятную погоду.

В Подольске также начал работать горнолыжный комплекс «Красная горка». Первые посетители туда пришли в день начала областного проекта «Зима в Подмосковье».