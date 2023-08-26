На присоединенных к России территориях может появиться новый федеральный округ

В то же время, как пояснил он в беседе с РИА Новости, пока это не предметные обсуждения. К слову, инициатива создания на базе новый присоединенных к РФ территорий принадлежит главе Херсонской области Владимиру Сальдо, он ее озвучил в июне на ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

«Про федеральный округ разговоры ведутся, но предметного обсуждения пока не было. В данном случае, я считаю, не очень правильно говорить свое видение, пока не представлена программа, какие и в какой федеральный округ войдут области и республики», - сказал Балицкий.