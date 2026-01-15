На ПВЗ в Подольске подменили настоящее золото на фальшивку: аферист в розыске

В Подольске правоохранительные органы проводят проверку по факту серии мошенничеств, совершенных в пунктах выдачи заказов (ПВЗ), сообщает REGIONS .

Поводом стало обращение местного жителя, распространившего в соцсетях фото- и видеоматериалы с предполагаемым злоумышленником. По данным источника, аферист действует в районе Красногвардейского бульвара и специализируется на подмене дорогостоящих товаров, в частности, изделий из золота, во время процедуры возврата.

Описанная схема, как поясняет для REGIONS подольский юрист Олег Конев, является классической для атак на маркетплейсы. Мошенник заказывает ценную вещь, при получении незаметно подменяет ее на муляж, после чего оформляет возврат, а оригинал присваивает. В итоге убытки несет либо продавец, либо следующий покупатель, получивший подделку.

Ситуация в Подольске отражает общероссийский тренд роста кибермошенничества. Исследования показывают, что с попытками обмана в той или иной форме за последний год сталкивались 94% россиян, а 60% покупателей имели негативный опыт при онлайн-шопинге.

Эксперт дает конкретные рекомендации для защиты. При получении дорогостоящего заказа в ПВЗ необходимо тщательно проверять целостность заводской упаковки и сверять содержимое, не стесняясь присутствия сотрудников. Любые сомнения в подлинности товара или признаки вскрытия упаковки должны стать поводом для отказа от получения и немедленного обращения в правоохранительные органы. Данный кейс служит напоминанием о необходимости повышенной бдительности на финальном этапе онлайн-покупки, где цифровая безопасность сменяется физической.

Ранее сообщалось, что мошенники начали продавать в Telegram награды за участие в СВО.