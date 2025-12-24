«На радарах появился волшебный экипаж». Сервис Flightradar24 зафиксировал полет саней Санта-Клауса

Волшебные сани Санта-Клауса с упряжкой оленей совершили вылет с Северного полюса. Событие зафиксировал сервис Flightradar24 , который позволяет отслеживать положения воздушных судов в реальном времени.

По данным сервиса, вылет состоялся во вторник, 23 декабря. Примерно в 18.49 по московскому времени сани Санты пролетали в небе над Швецией. Примечательно, что его «борт» отображается в приложении не как обычный самолет, а в виде специальной иконки с запряженными оленями.

Возраст воздушного судна, по заявлению Flightradar24, составляет 1753 года, что делает его старейшим действующим летательным аппаратом в мире.

Сейчас этот особый рейс под номером R3DNO53 или SANTA1 можно найти в приложении и наблюдать за его перемещениями по всему миру. На пике популярности за полетом Санты одновременно следят десятки тысяч пользователей, что часто делает его самым отслеживаемым рейсом в сервисе.

