Звезда «Сельского детектива» Данила Якушев рассказал, как познакомился с 19-летней невестой

Звезда «Триггера» и «Сельского детектива», 40-летний актер Данила Якушев, готовится к важному событию — свадьбе с 19-летней Кристиной Недуруевой, пишет The Voice. Как рассказал артист, предложение руки и сердца своей избранницей он сделал во время поездки на Алтай. Девушка, конечно, ответила согласием. История их знакомства, которую рассказал сам артист, напоминает сценарий романтической комедии.

Все началось с того, что Данила случайно увидел в интернете на интервью с Кристиной. Ролик набрал более 10 млн просмотров, и актер, заинтересовавшись, решил найти девушку. Каково же было его удивление, когда выяснилось, что они жили в соседних домах в Санкт-Петербурге, но никогда не пересекались. После первого же контакта Якушев понял, что хочет быть с ней, и пообещал забрать Кристину из Москвы и показать ей мир.

Фото: [ соцсети ]

«Мы два года ходили около друг друга, но так и не знакомились. В Питере у него были съемки, а я там один год жила. И мы жили в соседних домах, но не пересекались», — рассказала девушка.

Их первое свидание продлилось всего час — Данила приехал на встречу прямо после съемок, но этого времени ему хватило, чтобы понять: перед ним его будущая супруга.

«С первого взгляда я понял, что она — моя», — признался актер.

Интересно, что родители Кристины ненамного старше самого Якушева, но, по его словам, они прекрасно ладят. Мать Данилы, Ольга, также хорошо приняла избранницу сына, и теперь все они дружат и готовятся к торжеству.

Пара, кажется, счастлива и не обращает внимания на разницу в возрасте, которая составляет 24 года. Для них главное — любовь и взаимопонимание. А поклонники уже с нетерпением ждут свадебных фотографий, гадая, где же состоится торжество. Впрочем, сам Данила держит интригу: известно лишь, что это будет красивая история, достойная экранизации.

