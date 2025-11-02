На рынке недвижимости растет число «токсичных» квартир
Фото: [В новой квартире на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске/Медиасток.рф]
В России увеличилось количество так называемых «токсичных» квартир — объектов, где единственным собственником является пожилой человек. Об этом сообщил управляющий партнер агентства «Генератор недвижимости» Константин Анохин, передает Лента.ру.
По данным специалистов, риелторы все чаще отказываются работать с квартирами, принадлежащими женщинам старше 60 лет, если собственник один. Покупатели также избегают таких предложений из-за высокой вероятности судебных споров. В профессиональной среде появилась неофициальная формулировка «бабка-террор», обозначающая риск утраты недвижимости через суд.
Причиной стали случаи, когда после продажи жилья новый владелец лишался квартиры: бывшая собственница заявляла, что подписала договор под давлением. При этом титульное страхование не покрывает риски, связанные с мошенничеством и уголовными разбирательствами.
По мнению Анохина, ситуацию может улучшить ввод нового страхового продукта, который будет защищать и покупателя, и продавца при сделках с недвижимостью пожилых собственников.
