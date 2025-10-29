На Сахалине автомобили стали жертвами «летающих» мусорных контейнеров

В сахалинском Холмске разыгралась настоящая драма с участием мусорных контейнеров и припаркованных автомобилей. 28 октября стихия вновь продемонстрировала свою силу: унесенная шквалистым ветром металлическая емкость для отходов во дворе на улице 60 лет Октября повредила два автомобиля. Для одного из владельцев машин это уже далеко не первое происшествие, передает портал «АСТВ».

«Уже устал с ними бороться, ведь это не первый случай. В первый раз в прошлом году был прилет, но заметных повреждений вроде как не было. Второй раз прилетело сильно: повреждение на корпусе были очевидны. Судимся уже почти год, но пока компенсацию не выплатили. Вчера — еще раз», — поделился владелец авто.

Пострадавший горожанин в недоумении от бездействия служб: «В чем сложность две гаечки приварить, цепочку натянуть и даже при ветре их не унесет?!». Его автомобиль уже трижды подвергался «атаке» с воздуха.

Попытки найти ответственного за опасную площадку зашли в тупик. Администрация Холмского района заявила, что за территорию отвечает управляющая компания, а муниципалитет является лишь владельцем контейнеров.

Регоператор ТКО ограничивается только вывозом мусора. В самой УК идею переноса бетонной площадки отвергают из-за дороговизны, настаивая, что их зона ответственности — лишь уборка вокруг контейнеров. В результате жители продолжают страдать, а вопрос с «летающими» баками остается открытым.

