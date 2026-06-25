На Сахалине кошке провели уникальную операцию, чтобы спасти зрение: ветеринары разъединили сросшиеся веки

На Сахалине ветеринарные специалисты станции по борьбе с болезнями животных №10 провели сложнейшую микрохирургическую операцию кошке по кличке Муся. Причиной стало редкое заболевание симблефарон — патологическое сращение века с роговицей или конъюнктивой глазного яблока. Без вмешательства питомица могла навсегда потерять зрение, передает « АСТВ ».

Как сообщили в агентстве ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области, хозяева заметили, что кошка начала щурить глаза, а при осмотре обнаружили, что веко буквально «прилипло» к глазу. При попытке открыть глаз шире животное испытывало дискомфорт.

Врач-офтальмолог провёл диагностику с помощью специализированного оборудования и подтвердил диагноз. Симблефарон часто развивается как осложнение после перенесённого конъюнктивита, хламидиоза, герпесвирусной инфекции или химических ожогов. Рубцовая ткань, словно паутина, стягивает подвижные структуры века и неподвижную роговицу. Если не вмешаться, сращение прогрессирует, роговица теряет прозрачность, развивается бельмо (лейкома), и кошка полностью слепнет.

Специалисты приняли решение: консервативное лечение бессильно, нужна операция. Однако просто разрезать ткани было нельзя — слишком высок риск рецидива и грубых рубцов. Ветеринары провели блефаропластику и кератоконъюнктивальную пластику, работая со специальным оборудованием. Операция заняла около полутора часов и прошла без осложнений. Пациентка легко перенесла наркоз и быстро отошла от него. Главная цель достигнута: механическое препятствие для зрения устранено, глаз открывается и закрывается полностью.

Успех на 50% зависит от послеоперационного ухода, поэтому кошке назначили комплексную терапию. Ветеринары напоминают: любые проблемы с глазами у питомца — повод для срочного визита к специалисту. Промедление при симблефароне и других рубцовых процессах ведёт к необратимой слепоте.