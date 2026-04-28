На Сахалине мастер отпросился домой и скончался на парковке до приезда скорой

В Государственную инспекцию труда по Сахалинской области поступило официальное уведомление от АО «Сахалинская коммунальная компания». Документ зафиксировал несчастный случай со смертельным исходом, который произошел с одним из работников предприятия.

Как позже сообщили в надзорном ведомстве, погибший занимал должность мастера. В какой-то момент, находясь на рабочем месте, он резко почувствовал себя плохо и попросил руководство отпустить его домой. Однако уже по дороге к личному автомобилю самочувствие мужчины критически ухудшилось. Ему пришлось присесть на бетонную балку, после чего он потерял сознание и упал.

Свидетели случившегося незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие на место медики смогли лишь констатировать факт смерти — спасти мужчину не удалось

В инспекции уточнили, что точные причины и все обстоятельства трагедии предстоит выяснить специальной комиссии в рамках официального расследования несчастного случая. Руководить работой комиссии будет уполномоченное должностное лицо Государственной инспекции труда.

