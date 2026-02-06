На Сахалине запустили онлайн-сервис для информирования об ограничениях на дорогах

Жители и гости Сахалинской области получили доступ к централизованной информации о работе транспорта и дорожной ситуации.

На официальном сайте Региональной навигационно-информационной системы (РНИС) начал функционировать специальный открытый раздел «Новости», выполняющий роль «единого окна» (12+). Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта региона.

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства области Максим Жоголев, в период непогоды и циклонов важнейшие оповещения в соцсетях часто тонули в общем информационном потоке. Новая платформа создана для систематизации таких данных. В ней концентрируются все актуальные сведения: о закрытии автомобильных трасс, отмене рейсов междугородних автобусов, задержках поездов и самолетов, а также об изменениях в графике работы паромной переправы «Ванино — Холмск».

Помимо новостной ленты, портал РНИС предлагает и другие полезные сервисы. В разделе «Карта» можно в режиме реального времени наблюдать за перемещением автобусов. А в блоке «Пассажирские перевозки» доступны расписания движения автобусов и железнодорожного транспорта, а также контакты перевозчиков.

Работа по цифровизации транспортной сферы в области осуществляется согласно поручению губернатора Валерия Лимаренко.

