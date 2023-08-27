На севере Бурятии при сплаве по реке пропала группа туристов из пяти человек

Как информирует в соцсетях республиканский главк МЧС, сплав на двух катамаранах проходил по реке Тыя, что в Северо-Байкальском районе. В какой-то момент рафтеры перестали выходить на связь.

На их поиски пропавших пяти туристов отправились спасатели в количестве пяти человек, задействованы две единицы спецтехники МЧС РФ.

«Группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда была доставлена бортом Ми-8 до урочища Перевал Северо-Байкальского района. В указанной местности сотрудники МЧС России приступили к поиску зарегистрированной туристской группы из пяти человек, сплавлявшейся по реке Тыя на двух катамаранах», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время туристы не обнаружены. Поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее в МЧС предупредили о сильном тумане, который накроет Москву и Московскую область в ночь на субботу, 27 августа.