«На шашлыки не рассчитывайте». Москвичей ждут холодные майские праздники

Майские праздники в столице не порадуют жителей теплом и солнцем. По словам Татьяны Поздняковой, главного специалиста московского метеобюро, воздух прогреется не выше плюс 11 градусов, при этом ожидаются дожди. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом РИА Новости .

По словам Поздняковой, предварительные прогнозы погоды на начало мая в Москве выглядят нерадостно, и кардинальных изменений не предвидится. Температурный фон останется примерно на том же уровне: ночью столбики термометров покажут от плюс 1 до плюс 6, а днем — от плюс 6 до плюс 11 градусов в самом благоприятном сценарии.

Синоптик добавила, что точно предсказать дни с осадками на длинных выходных сложно, однако можно с уверенностью заявить: период без дождей точно не обойдется.

«То есть тепла и сухой солнечной погоды, по сегодняшнему видению процесса, на первомайские праздники ожидать не приходится», — резюмировала специалист.

Ранее сообщалось о том, что жителей и гостей Балашихи предупредили о ядовитом кустарнике с заманчивыми ягодами.