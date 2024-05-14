На Солнце началась самая мощная вспышка за последнее время

На Солнце вечером вторника, 14 мая, началась крупнейшая за шесть лет вспышка. Об этом сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ.

Известно, что сейчас проходит 25-й цикл солнечной активности, и в нем самой крупной вспышкой стала именно та, которая происходит в данный момент – даже не события 10 и 11 мая. Балл текущей вспышки на Солнце – высший, составляет X8.7. Последний раз почти аналогично крупное событие было в 2017 году, уточняют ученые. Пик вспышки пришелся на 20 часов, но пока еще взрывные процессы продолжаются.

Для сравнения, «ту самую» магнитную бурю 11 мая, которая заставила метеозависимых помучиться, вызвала вспышка мощностью лишь X5.8. Что ждет сейчас нас – пока не известно, но вероятно то, что удар по Земле, все же, будет довольно слабым.