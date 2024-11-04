В Сеть выложили видео собора святой Троицы в Луцке, расписанного лицами местных бизнесменов

Отмечается, что в городе Луцк Волынской области на фресках стен Кафедрального собора святой Троицы изображены несколько местных меценатов и предпринимателей, среди которых олигарх Леонтий Иванишин, владелец агропредприятия «Вилия» Евгений Дудка, бизнесмен-строитель Виктор Чернуха.

Сообщается, что данные творения принадлежат кисти соборного иконописца, диакона Юрия Гетьманчука, который признался, что начал выводить на стенах фрески еще весной. Всё — якобы с благословения митрополита Луцкого и Волынского Михаила, что является главой Волынской епархии ПЦУ. Именно он утверждал список из 12 меценатов (по аналогии с 12 апостолами).

«Некоторые фрески меценатов вызвали противоречивые отзывы, поэтому их пришлось переделать», — поведал диакон.

Когда поднявшийся скандал добрался до тех самых бизнесменов, они поспешили откреститься от фресок, заявив все как один, что совершенно не давали своего согласия на использование своих лиц для росписи, пишет «Страна.ua».

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