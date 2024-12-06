На территории детского сада в Волоколамске установили 12 новых веранд

После окончания капитального ремонта детский сад № 9 открыл свои двери для воспитанников в начале 2024 года. Специалисты же продолжили работы по благоустройству территории, которая прилегает к дошкольному учреждению. Теперь здесь появились 12 новых прогулочных веранд, а также современные новые спортивные и игровые элементы.

Веранды удобны не только для игр дошкольников, но и для персонала учреждения. Так, объекты оборудованы ящиками-скамьями для хранения игрушек. Все подходы к ним заасфальтированы. Дети радостно восприняли появление новых игровых зон. В настоящее время запланированный объем работ выполнен полностью.

«Весной планируем доработать одну из веранд — установить дополнительный навес, чтобы было удобно оставлять коляски и не переживать из-за погодных условий. А также наклеим на стены красивые картинки», — рассказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Работам уделяли особое внимание, ведь в детском саду малыши проводят большую часть дня. В администрации поставили задачу — создать безопасную и комфортную зону для развития ребят, как внутри помещений, так и на уличной территории.