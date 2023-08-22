На Тюменской площади 400-летия города развернули 100-метровый флаг России

Как сообщает URA.RU , 22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации. В честь этого местные жители города, а, возможно, и гости тоже, решили запустить масштабную акцию.

Стало известно, что в Тюмени на площади 400-летия города развернули стометровый флаг России. В этой акции участвовали множество человек. Судя по опубликованному видео, на фоне также играл гимн нашей страны, что еще больше подкрепляло патриотическую позицию граждан.

Об этом рассказал корреспондент Денис Моргунов, находясь в месте происходящих событий. По его словам, люди находятся в довольно праздничном настроении. Конечно, ведь отличная погода совпала с проведением мероприятия, что не может не радовать. Остается только гадать, каким образом был подготовлен такой большой лоскут ткани с изображением флага.