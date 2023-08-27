На Трампа подали в суд, требуя лишить его права участвовать в президентской гонке в 2024 году

В федеральный суд США поступил иск от некоего адвоката Лоуренс Каплана, который требует исключить бывшего главу Белого дома Дональда Трампа в соответствии с 14-й поправкой из предвыборной гонки 2024 года.

Юрист утверждает, что по действующим американским законам Трамп якобы не имеет права избираться в принципе, ибо «участвовал в восстании», написал Каплан в Twitter.

«Суть в том, что президент Трамп не только участвовал в восстании, но и оказывал помощь и утешение другим людям, которые участвовали в таких действиях, в четком значении этих терминов, определенных в третьем разделе 14-й поправки... [...] Предполагая, что публичные данные на сегодняшний день точны, и у нас нет доказательств обратного, Трамп больше не имеет права претендовать на пост президента Соединенных Штатов или любого другого штата Союза», - считает адвокат.

Президентские выборы США пройдут 5 ноября 2024 года. Нынешний глава государства Байден также официально объявил о своем намерении баллотироваться на второй срок. Он представляет демократическую партию.

25 августа Трамп приехал в тюрьму в штате Джорджия, где рассматривается его четвертое уголовное дело, посвященное влиянию на итоги выборов президента США в 2020 году. Бывшего главу государства отпустили под залог в размере 200 тысяч долларов.

В общей сложности Трампу предъявили 91 обвинение. Сам политик называет уголовное преследование против него попыткой помешать ему баллотироваться в президенты в 2024 году. В совокупности республиканцу грозит 700 лет тюрьмы.