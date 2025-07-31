На трибуне реконструируемого стадиона «Спартак» в Луховицах начали возводить кровлю

На спортивном объекте «Спартак» в Луховицах успешно завершился ключевой этап строительства – монолитные работы. Строительная бригада переходит к следующему этапу – возведению кровли над трибуной.

Несмотря на значительный прогресс, общая готовность стадиона к настоящему моменту составляет менее 50%.

Работы по реконструкции начались в январе 2024 года. В рамках проекта был произведен демонтаж старого стадиона, на месте которого возводится современное здание. На площадке ежедневно трудятся до 45 специалистов, активно используется строительная техника.

Представитель компании-подрядчика Елена Перепелкина, прокомментировала текущий статус работ:

«В настоящее время ведутся работы по кладке стен, и началось благоустройство прилегающей территории. Подключение к внешним инженерным сетям водоснабжения и канализации практически завершено – осталось выполнить заключительную врезку. Начали монтаж металлоконструкций для создания кровли. Все работы проходят по графику, без существенных отклонений от плана».

Помимо этого, внутри здания устанавливаются перегородки и продолжается оформление территории. Завершение всех строительных и отделочных работ запланировано на декабрь текущего года.

Елена Перепелкина подчеркнула:

«Самый сложный этап уже позади – возведено основное здание. Сейчас акцент смещен на внутреннюю отделку и благоустройство территории».

Проект реконструкции стадиона «Спартак» реализуется при поддержке Правительства Московской области и в рамках Народной программы партии «Единая Россия». Финансовую поддержку оказывает местный округ. Новая трибуна рассчитана на 1500 зрительских мест и будет оборудована навесом, обеспечивающим комфорт независимо от погодных условий.

Под трибунами будут размещены административные помещения, спортивные и тренажерные залы, раздевалки. Футбольное поле получит современное искусственное покрытие. Также предусмотрено строительство беговых дорожек, универсальной спортивной площадки, парковки и шумозащитной стены. Хотя хоккейная коробка в проекте отсутствует, территория стадиона будет подготовлена для организации зимнего катка.

В результате реконструкции стадион станет современным спортивным комплексом, предоставляющим широкие возможности для занятий спортом. Вопреки распространенным слухам, здесь будут и дальше проводиться традиционные соревнования по мотогонкам на льду, которые пользуются большой популярностью у жителей Луховиц.