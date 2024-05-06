На центральной улице Воскресенска высадили анютины глазки

В Воскресенске каждый год с приходом теплой весны сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» приводят в порядок городские общественные территории. Нынешним сезоном рабочие установили новые клумбы.

Клумбы появились вдоль центральной дороги. Теперь в них растут высаженные сотрудниками МБУ «Благоустройство и озеленение» анютины глазки.

Цветы и кустарники, которые высаживают на городских клумбах, специально выращивают в теплицепитомнике МБУ «Благоустройство и озеленение» с соблюдением всех технологий. В нынешнем году таким образом вырастили порядка 80 тысяч различных цветов. Окрепшие и красивые, они будут радовать жителей и гостей Воскресенска.

На общественных пространствах также появятся кустарники и деревья. На протяжении всего сезона за растениями будут ухаживать: регулярно поливать и обрезать, а также при необходимости будут проведены соответствующие процедуры.

Работы по озеленению городских площадок проводят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Постепенно растения высадят по всей территории городского округа Воскресенск. Они станут элементами вертикального озеленения, а также появятся в городских клумбах.