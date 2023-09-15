На Украине арестовали на два месяца без права залога депутата Верховной рады Нестора Шуфрича

Ранее прокуратура Киева обратилась с соответствующим ходатайством в Печерский суд украинской столицы. Нестора Шуфрича обвиняют в госизмене.

Как говорится в сообщении украинского издания «Общественное», Печерский райсуд Киева отправил под арест на два месяца депутата Верховной рады Нестора Шуфрича. отдельно отмечается, что указанная мера пресечения вынесена без права внесения залога.

«Суд избрал меру пресечения нардепу Шуфричу: содержание под стражей на два месяца без права внесения залога», — приводится в публикации.

Адвокаты украинского парламентария уже заявили, что намерены обжаловать судебное решение.