На Украине генерал Росгвардии был обвинен в государственной измене

Против генерала Росгвардии, которого зовут Вячеслав Харев, было заочно заведено уголовное дело согласно статье о государственной измене. Об этом стало известно также из социальных сетей СБУ (Служба безопасности Украины).

Стоит отметить, что на это не первый случай на Украине были заочно заведены уголовные дела. Под них также попадали российские журналисты, политические, общественные деятели и другие. Украинские суды по некоторым делам даже вынесли приговоры. Но, как известно, никто не был привлечен к ответственности.