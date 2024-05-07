На Украине начали продавать реалистичные маски девушек для маскировки от ТЦК

Товар пользуется спросом, чтобы гулять по улице без риска быть задержанным сотрудниками ТЦК (военкоматов).

Стоимость изделия 13,9 тысячи гривен (более 32 тысяч рублей).

Ранее в Сети на Украине появились объявления о продаже масок стариков. С той же целью — укрыться от военкомов.

Сообщалось, что страны НАТО могут отказаться поставлять Украине вооружение, если Киеву не удастся мобилизовать необходимое число людей.