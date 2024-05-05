По словам экс-генерала Североатлантического альянса Бена Ходжеса, государства-члены военного блока откажутся поставлять Незалежной вооружение в дальнейшем, если Киеву не удастся мобилизовать необходимое число людей. Об этом он заявил на платформе одного из видеохостингов.

Он подчеркнул, что украинские власти также несут ответственность за то, чтобы исправить ситуацию внутри страны. Его также удивил даже сниженный возраст призыва по мобилизации, поскольку в странах Европы он начинается с 18 лет. Кроме того, бывший генерал альянса считает, что в Незалежной необходимо поменять и кадровую систему с целью создания армии нужных размеров.

По мнению Ходжеса, если выяснится, что значительная часть жителей страны не желает служить в армии, то есть большой риск потери западной помощи Киеву.

Напомним, что в Незалежной с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день лидер страны подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с территории государства мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.