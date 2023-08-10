На Украине не смогли включить в реестр олигархов ни одного человека

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что правительство не внесло в реестр олигархов ни одного человека. Об этом он рассказал «Украинской правде».

В 2021 году на Украине по инициативе Владимира Зеленского был принят закон об олигархах. СНБО должен был проверить всех потенциальных кандидатов на соответствие критериям и внести подходящих персон в соответствующий реестр.

Проверке подлежали 86 человек, но Данилов сказал, что список проверяемых уже уменьшился. Проверку и включение в реестр затрудняет то обстоятельство, что «сложно понимать, что произошло с теми или иными активами».

Ранее глава Минюста Украины Денис Малюська рассказал, что закон об олигархах пока находится на паузе. Он выразил мнение, что к моменту окончания конфликта таковых в стране не останется.