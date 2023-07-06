На Украине предложили переименовать суды, носящие русские названия

На ресурсе опубликовали петицию, предлагающую переименовать суды. Автор заметил, что в стране проходит дерусификация, которая почему-то не коснулась названий судов, и предложил это исправить. В документе его создатель обратился к президенту с просьбой провести консультации и изменить названия судов, имеющих признаки советской или русской идеологии.

Пока петиция не обрела популярность, набрав с момента публикации только 99 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.