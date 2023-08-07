На Украине проводят проверку из-за смерти мобилизованного инвалида

Как писали украинские СМИ, в Одесской области мобилизовали мужчину, который с детства являлся инвалидом и страдал от приступов эпилепсии. Мобилизованного отправили на фронт, где у него случился очередной приступ, в результате чего он скончался. Представитель вооруженных сил Украины заявила, что комментарии о смерти мужчины должно давать медицинское учреждение, где выдавали заключение во время мобилизации.

Руководитель военное администрации Одессы отметил, что у него произошедшее вызывает такое же возмущение, как у общественности. Однако он также выразил намерение дождаться результатов расследования по уголовному делу.