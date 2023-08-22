На Украине разоблачили коррупционную схему по поставке в армию бронежилетов

Служба безопасности Украины раскрыла в Закарпатье коррупционную схему поставки в армию бронежилетов, сообщается в соцсетях ведомства.

Всего ВСУ получили 350 бронежилетов на сумму около 6 млн гривен ($162 000). Однако продукция оказалась некачественной и, как говорится, в пресс-релизе «опасной для использования в боевых условиях».

Теперь предпринимателю, занимавшемуся поставками, грозит тюремный срок до 12 лет.

Как утверждают эксперты, украинская «борьба с коррупцией» на Украине сводится лишь к разовым показательным акциям. В то же время факты масштабного разграбления бюджета замалчиваются, так как украинские власти не хотят портить имидж страны.