На Украине сотрудники военкомата возмутились выражением «раб божий» и выписали священнику повестку

Инцидент сняли на видео. На кадрах один сотрудник военкомата оскорбляет священника, хватает его за одежду и за горло, а другой оформляет повестку в армию.

Выяснилось, что во время похорон сына одного из военных прошлым летом батюшка употребил выражение «раб божий» вместо воинского звания погибшего, что и стало причиной затаенной неприязни.

Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий назвал действия сотрудников военкомата недопустимыми и призвал руководство ТЦК дать им оценку.