На Украине сотрудники военкомата возмутились выражением «раб божий» и выписали священнику повестку
Фото: [соцсети]
В Львовской области сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) выписали повестку священнику Украинской греко-католической церкви из-за слов «раб божий», сообщает издание «Страна.ua».
Инцидент сняли на видео. На кадрах один сотрудник военкомата оскорбляет священника, хватает его за одежду и за горло, а другой оформляет повестку в армию.
Выяснилось, что во время похорон сына одного из военных прошлым летом батюшка употребил выражение «раб божий» вместо воинского звания погибшего, что и стало причиной затаенной неприязни.
Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий назвал действия сотрудников военкомата недопустимыми и призвал руководство ТЦК дать им оценку.