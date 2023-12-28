На Украине уклонистов от армии будут отключать от канализации

В украинских Черновцах придумали еще один способ борьбы с уклонистами от армии.

Здесь объявили, что обслуживающее здание предприятие «Регион-центр» по согласованию с военкоматом будет устанавливать заглушки в квартирах тех, кто не явился по повестке.

Убрать заглушку предприятие обещает в течение двух дней после явки уклониста в территориальный центр комплектования.

В Верховную раду Украины внесен законопроект, который предусматривает, в частности, ряд ограничений для уклоняющихся от мобилизации.

На пресс-конференции Владимир Зеленский сообщил, что от военных ему поступила просьба мобилизовать в ряды ВСУ еще полмиллиона человек. Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что он конкретных цифр не озвучивал.