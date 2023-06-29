На Украине ужаснулись предложению Зеленского о легализации наркотиков
Фото: [© Стрингер/РИА Новости]
В Киеве ужаснулись заявлению главы государства Владимира Зеленского, который предложил легализовать в стране наркотик. Свое мнение по этому поводу выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он заявил, что наркотическое средство каннабис способно уничтожить целые страны. Решение о легализации запрещенного вещества, по мнению Соскина, окончательно добьет украинский народ.
Напомним, что недавно Зеленский призвал разрешить в стране продажу лекарств на основе каннабиса. По словам президента Украины, это поможет людям справиться со стрессом и болью.